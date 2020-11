Doden door noodweer op Sardinië

Noodweer heeft op het Italiaanse eiland Sardinië zeker drie levens geëist. Door straten van de stad Bitti stroomde water en een brug stortte in.

Volgens persbureau Ansa stierf een man van negentig jaar in een met modder bedekt huis. Onder de doden was ook iemand in een voertuig, aldus de BBC.

Hulpverleners waren tegen de middag al 150 keer uitgerukt, zo meldde de brandweer. Er zou nog worden gezocht naar vermisten.

Voor het vakantie-eiland in de Middellandse Zee gold waarschuwingscode rood. Ook het eiland Sicilië en de regio Calabrië op het vasteland hadden te kampen met slechte weersomstandigheden.

Voor zondag hebben de weerdiensten opnieuw waarschuwingen doen uitgaan.