Doden door noodweer Italië

Zeker vier mensen zijn dit weekeinde in het noorden van Italië om het leven gekomen door hevig onweer. Reddingswerkers hebben de mensen zondag opgeroepen om de komende dagen waarschuwingen voor noodweer serieus te nemen.

Op de berg Marmolata in de Dolomieten overleed zondag een man toen hij door de bliksem werd getroffen. In hetzelfde gebergte was zaterdagmorgen al een vrouw om het leven gekomen. Haar auto werd bedolven onder modder en puin, nadat noodweer een vloedgolf had veroorzaakt.

In de regio Friuli overleed een toerist, vermoedelijk een Belg, toen er een boom op zijn tent viel. In Lombardije gleed een vrouw uit op een nat geworden wandelpad. De val kostte haar het leven.