Doden door noodweer in zuidelijk Afrika

Een wervelstorm in het zuiden van Afrika heeft circa twintig doden en een enorme schade veroorzaakt. In Mozambique aan de zuidoostkust van het continent ging de wervelstorm Idai vrijdag met windsnelheden tot 200 kilometer per uur aan land. In het midden van het land zijn al negentien doden gemeld.

De storm is verder landinwaarts getrokken waar in het aangrenzende Zimbabwe circa honderd mensen worden vermist. De schade is groot vooral in en rond de havenstad Beira in Mozambique, een stad van een half miljoen inwoners. Idai is is de zwaarste wervelstorm die de regio in meer dan tien jaar heeft getroffen.