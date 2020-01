Doden door noodweer in Spanje, op veel plekken overlast

Door het noodweer in Spanje zijn op verschillende plekken drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt El País maandag. Een man overleed in de plaats Ávila nadat hij op zijn hoofd werd geraakt door een rondvliegende dakpan. Een andere man kwam in de provincie Asturië om het leven toen hij werd aangereden terwijl hij zijn sneeuwkettingen aan het bevestigen was en ook een dakloze vrouw stierf door het noodweer. Zij bezweek in een park in de gemeente Gandia, onder Valencia, tijdens haar slaap.

Door de storm, die de naam Gloria heeft gekregen, is de overlast op veel plekken groot. De storm gaat gepaard met harde windstoten en er valt veel sneeuw en regen. Zondag werd het vliegveld van Alicante-Elche voor zeker 24 uur gesloten. Voor de autonome regio Valencia, waarvan Alicante deel uitmaakt, werd code rood afgegeven. Ook elders in Spanje zorgt het slechte weer voor overlast. Zo blijven El Retiro en acht andere parken in Madrid dicht wegens het risico op windstoten, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.

Door het extreme weer zijn ook veel vluchten vertraagd. Daarnaast zijn veel scholen dicht, zijn meerdere wegen niet toegankelijk en zitten veel Spanjaarden zonder stroom.