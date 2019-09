Doden door noodweer in Slowakije en Duitsland

In Slowakije en Duitsland zijn doden gevallen door de herfststorm Mortimer. In Slowakije kwam een 14-jarige jongen om toen hij werd geraakt door een ontwortelde boom in een dorp zo’n 90 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bratislava. Meerdere klasgenootjes van de jongen raakten volgens de politie gewond. In Duitsland kwam een 41-jarige automobilist om in Wittenberg (Saksen-Anhalt) toen een boom op zijn auto viel.

De Slowaakse autoriteiten hadden windwaarschuwingen doen uitgaan voor het hele land, waaronder een orkaanwaarschuwing voor het noordelijke Hoge Tatragebergte. Daar zouden de windsnelheden tot 135 kilometer per uur kunnen oplopen.

De storm had in Duitsland vooral gevolgen voor het spoor. De Duitse Spoorwegen hadden het langeafstandsverkeer in Noord-Duitsland grotendeels stilgelegd. Ook in Beieren en Baden-Württemberg was het treinverkeer beperkt. De brandweer in Dortmund redde honderden schapen waarvan de weide was veranderd in een meer. De dieren dreigden te verdrinken door de hevige regenval. Sommige schapen werden met een rubberboot in veiligheid gebracht. Twintig dieren verdronken. In Saksen zaten duizenden huishoudens zonder stroom.

Ook in Tsjechië en Polen werden windwaarschuwingen afgegeven. In Tsjechië zaten maandag zo’n 30.000 huishoudens door de storm zonder stroom. In het hele land waren wegen en sporen versperd door omgewaaide bomen. In Polen raakten twee mensen gewond toen hun auto met aanhanger van de weg werd weggeblazen. Ook in Polen zaten veel huishoudens zonder stroom, melden lokale media.