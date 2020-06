Doden door noodweer in Oost-Europa

Hevige regenbuien hebben delen van Oekraïne en Roemenië onder water gezet. Zeker drie mensen in Oekraïne en drie in Roemenië zijn om het leven gekomen.

Honderden Oekraïners moesten hun huizen en dorpen verlaten in het westen van het land. Zeker achthonderd mensen zijn sinds maandag, toen de stortbuien begonnen, geëvacueerd. Dat zei de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Arsen Avakov, die de rampplek woensdag samen met premier Denis Sjmigal bezocht.

Ongeveer 5000 huizen in 187 dorpen staan onder water, aldus de hulpdiensten. Beelden op sociale media tonen woeste bergrivieren, een deels overstroomd dorp en ondergelopen velden en wegen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het de grootste overstroming sinds jaren in het land. Zeker 150 militairen, vier helikopters en een vliegtuig zijn naar het rampgebied gestuurd.

De Roemeense rampenbestrijdingsdienst meldde woensdag dat drie mensen de afgelopen dagen om het leven kwamen nadat zij bij overstromingen waren meegesleurd. Dat gebeurde in de noordwestelijke regio Bihor, bij Suceava in het noordoosten en in het oostelijke district Vaslui. Roemenië heeft net als Oekraïne, Servië en Bosnië met zware regens te maken gehad de afgelopen dagen.