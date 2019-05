Doden door noodweer in Missouri

Noodweer heeft drie mensen het leven gekost in Golden City, in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Missouri. Het Midden-Westen van de VS wordt al de hele week geteisterd door supercellen - uitzonderlijk zware onweersbuien - en tornado’s. Woensdagavond laat werd de regio rond Joplin getroffen, met naast Golden City ook Jefferson City en Carl Junction. Daar zijn verscheidene gewonden gevallen, meldt NBC News.

Hoe ernstig de aangerichte schade is, zal pas donderdag duidelijk worden. Precies acht jaar geleden hield een verwoestende storm huis in Joplin, met als resultaat 158 doden. Delen van de stad werden met de grond gelijkgemaakt.

In de naburige staat Oklahoma is de wateroverlast de grootste zorg. De ongeveer 600 inwoners van Webber Falls is gevraagd te evacueren omdat de Arkansas-rivier op het punt staat buiten haar oevers te treden. Het gevaar werd in de loop van woensdag acuter doordat in Muskogee, ten noorden van Webber Falls, twee boten die aan elkaar vastzaten lossloegen van hun aanmeerplaats en tegen een dam dreigden te knallen.