Doden door noodweer in Brazilië

Zeker elf mensen zijn sinds donderdag in de zuidoostelijke Braziliaanse deelstaat Minas Gerais door noodweer om het leven gekomen. Zestien mensen worden volgens de brandweer nog vermist. Ongeveer 2500 mensen zijn ontheemd geraakt.

De dodelijke slachtoffers vielen door aardverschuivingen en het instorten van huizen door overstromingen en hevige regenval. Veel wegen zijn afgesloten, elektriciteitsmasten en bomen zijn omgewaaid.

Het Braziliaanse meteorologisch instituut registreerde de zwaarste regenval in 24 uur in het gebied sinds de metingen 110 jaar geleden begonnen. Tussen 09.00 uur donderdag en 09.00 uur vrijdag (plaatselijke tijd) viel 171,8 millimeter regen in de stad Belo Horizonte. De regen zal naar verwachting dit weekeinde aanhouden.