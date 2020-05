Doden door nieuwe aanval Taliban in Afghanistan

Zeker vijftien veiligheidskrachten zijn in het noorden van Afghanistan om het leven gekomen door een aanval van vermoedelijk Taliban-strijders. Zeventien anderen raakten gewond bij de aanval in de noordelijke provincie Balch.

De Taliban hebben hun aanvallen de afgelopen weken opgevoerd, ondanks dat een akkoord is bereikt met de VS over het ruilen van gevangenen. Het opgelaaide geweld heeft inmiddels aan tientallen Afghaanse veiligheidskrachten het leven gekost.

Ook een oproep van de Amerikaanse gezant voor Afghanistan om een wapenstilstand heeft nog niet geholpen. Zalmay Khalilzad wilde een staakt-het-vuren om het land beter in staat te stellen maatregelen te nemen tegen het coronavirus.