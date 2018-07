Doden door natuurbranden in Californië

Snel uitbreidende natuurbranden in Noord-Californië hebben twee brandweerlieden het leven gekost. Door een harde wind rukte het vuur op naar de stad Redding. Massale evacuaties kwamen daar op gang, tientallen huizen zijn verwoest, terwijl 5000 andere woningen en bedrijfspanden worden bedreigd, zeiden functionarissen.

Branden die begonnen in het schilderachtige Shasta-Trinity-gebied in de Amerikaanse staat Californië gingen donderdag laat over in een vuurstorm die over de Sacramento-rivier sprong en naar de westelijke kant van Redding sloop. Daar wonen ongeveer 90.000 mensen, die vrijdag gedwongen werden te vluchten voor hun leven. Zo’n 37.000 mensen bleven vrijdag onder evacuatiebevel omdat het vuur aan de westkant van de stad bleef branden.