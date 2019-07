Doden door mortieraanval op Afghaanse markt

Bij een mortieraanval vrijdag op een markt in de Afghaanse provincie Faryab zijn zeker vier doden en 36 gewonden gevallen. Dat meldt onder meer het Chinese persbureau Xinhua. De aanslag zou zijn gepleegd door de Taliban. Afghaanse media melden dat er veertig doden zijn gevallen.

De autoriteiten zeggen dat er verschillende mortieren zijn afgeschoten op een woonwijk. Vlak na de aanslag ontstond er een vuurgevecht tussen lokale veiligheidstroepen en de Taliban. De aanslag is nog niet officieel opgeëist. Op foto’s op Twitter is te zien dat tientallen gewonden, onder wie kinderen, behandeld worden in een ziekenhuis.