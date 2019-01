Doden door modderlawine Indonesië

Zeker negen mensen zijn om het leven gekomen door een modderlawine in Indonesië. Er worden nog 34 mensen vermist, meldt een woordvoerder van de rampenbestrijdingsdienst.

Grote hoeveelheden modder stroomden maandag na zware regenval vanuit de heuvels naar het dorp Sirnaresmi in de provincie West-Java. Daar raakten dertig huizen bedolven. De ruim vijfhonderd toegesnelde reddingswerkers haalden acht lichamen en vier gewonden uit het puin, onder wie een jong kind dat later in het ziekenhuis overleed.

Op televisiebeelden is te zien hoe honderden politiemensen, militairen en inwoners met onder meer hun handen en schoppen in het puin graven. De autoriteiten hebben moeite om zwaarder materieel ter plekke te krijgen omdat wegen zijn weggevaagd. Ook zorgt de zware regenval voor problemen.