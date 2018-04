Zeker zes mijnwerkers zijn om het leven gekomen door een instorting in een Georgische kolenmijn. Drie anderen raakten gewond, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken bekend.

Het ongeval gebeurde in een mijn in Tkiboeli, op zo’n 200 kilometer ten westen van hoofdstad Tbilisi. Die mijn is sinds 2011 meerdere keren opgeschrikt door dodelijke ongevallen.