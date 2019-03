Doden door lawine op berg Schotland

Een lawine op de hoogste berg van het Verenigd Koninkrijk heeft het leven gekost aan zeker twee klimmers. Twee andere personen raakten gewond, berichten Britse media. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt.

De politie sprak eerder over drie doden en een gewonde, maar stelde dat aantal later bij. De hulpdiensten sturen twee helikopters en drie ambulances naar de berg Ben Nevis, in de Schotse hooglanden. Militairen die vanwege hun training in het gebied zijn, hebben de reddingswerkers hun diensten aangeboden.

Op de Ben Nevis vonden al eerder dodelijke ongevallen plaats. Op nieuwjaarsdag kwam er een 21-jarige Duitse studente om het leven na een valpartij. Een maand eerder was volgens de BBC ook al een Britse twintiger van de berg gestort en overleden.