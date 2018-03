Doden door lawine in Franse Pyreneeën

Een lawine in de Franse Pyreneeën heeft het leven gekost aan twee Spaanse skiërs. Eén slachtoffer overleed ter plekke, een tweede persoon stierf later in het ziekenhuis in Toulouse.

De lawine sleepte in de buurt van de Bielsatunnel in totaal vijf Spanjaarden mee. Drie skiërs konden zichzelf bevrijden uit de sneeuwmassa. Zij waarschuwden de hulpdiensten, berichten Franse media.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Frankrijk wordt opgeschrikt door een dodelijke lawine. Zo vielen vrijdag nog vier doden in de Franse Alpen. Hun gids ontsnapte ongedeerd. Hij is verhoord door de politie.