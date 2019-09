Zeker vijftien mensen zijn in Mali om het leven gekomen doordat een gebouw van drie verdiepingen instortte. Ook zijn 26 mensen levend aangetroffen onder het puin.

Het gebouw in hoofdstad Bamako was volgens lokale media nog in aanbouw. De bovenste verdieping zou naar beneden zijn gestort. Daardoor bezweek het volledige pand, dat al deels bewoond was. De autoriteiten melden dat een onderzoek is gestart naar de eigenaar van het gebouw.