Doden door instorten pand India

Door het instorten van een gebouw met vijf verdiepingen zijn zeker twee doden gevallen in de zuidelijke Indiase staat Karnataka. Ook liggen mogelijk nog veel mensen onder het puin.

Het incident vond plaats in het district Dharwad, zo’n 700 kilometer ten noordwesten van Bangalore. De autoriteiten hebben reddingsteams en ambulances naar de rampplek gestuurd. Het ingestorte woongebouw was naar verluidt nog in aanbouw.

De autoriteiten tasten nog in het duister over het totale aantal slachtoffers. Een regionale functionaris zei dat mogelijk 152 mensen onder het puin liggen, maar volgens de politie doen ook veel lagere schattingen de ronde. Die zouden uiteenlopen van vijftien tot meer dan vijftig bedolven mensen.

Tot dusver zouden acht mensen levend uit het puin zijn gehaald.