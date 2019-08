Zeker acht mensen zijn in het westen van Oekraïne om het leven gekomen door het instorten van een appartementencomplex. Onder de doden in de plaats Drohobytsj is ook een kind.

Volgens de Oekraïense hulpdiensten stortte het gebouw vermoedelijk in na een gasexplosie. Er liggen geen mensen meer onder het puin en de reddingsactie is afgerond.