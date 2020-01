Doden door instorten flat in Cambodja

Minstens tien mensen zijn gedood en 23 gewond geraakt bij het instorten van een flat in Cambodja. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten laten weten. Een onbekend aantal bouwvakkers die aan het werk waren in het in aanbouw zijnde pand, zit nog vast onder het puin.

Het zeven verdiepingen tellende gebouw in de kuststad Kep, ongeveer 160 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Phnom Penh, stortte vrijdag in. Tot nu toe zijn vijf doden geborgen, vijf andere overledenen zijn wel gelokaliseerd maar nog niet onder het puin vandaan gehaald.

De autoriteiten hebben een Cambodjaans echtpaar, dat eigenaar is van het pand, aangehouden. Hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar overlevenden.

In Cambodja wordt op grote schaal gebouwd om een groeiend aantal Chinese toeristen en investeerders te bedienen.