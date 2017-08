JOHANN AM WALDE (ANP/DPA) - In Oostenrijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen om het leven gekomen door een instortende feesttent. De oorzaak was een hevige storm. Het incident deed zich voor in de plaats St. Johann am Walde.

Volgens de politie raakten minstens vijftig mensen gewond. Tien liepen ernstig letsel op. Toen de storm opstak waren er volgens plaatselijke media honderden mensen in de tent.