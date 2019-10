Doden door instorten dak tijdens feest in Peru

In Peru zijn meerdere mensen om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt toen het dak van een gebouw instortte. Dat gebeurde zondag in de stad Huancayo in het midden van het land. In het pand was een gekostumeerd feest aan de gang.

Zo’n duizend mensen waren binnen op het moment dat de constructie het begaf. Volgens de politie liggen meerdere mensen nog onder het puin. Vooralsnog zijn zes mensen omgekomen en veertig gewond geraakt, van wie een aantal er ernstig aan toe is. „Het pand stortte in door hevige regen en hagel”, aldus de politie.

Het feest maakte deel uit van de festiviteiten ter ere van de katholieke heilige Franciscus van Assisi.