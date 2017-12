Doden door incident met bus in Moskou

Zeker vier mensen zijn volgens de autoriteiten om het leven gekomen toen een bus in Moskou van de weg raakte. Het voertuig reed een trap af bij een ondergrondse doorgang voor voetgangers. Daarbij raakten ook meerdere mensen gewond. De 58-jarige buschauffeur is opgepakt.

Russische media deelden beelden van het dramatische voorval. Op een filmpje is te zien hoe meerdere voetgangers worden geraakt als de passagiersbus de trap bereikt. Daar waren op dat moment veel mensen aanwezig. Het incident vond plaats op één van de drukste wegen in de Russische hoofdstad, vlakbij metrostation Slavjanski Boelvar. Foto’s tonen dat het beschadigde voertuig uiteindelijk tot stilstand kwam aan de onderkant van de trap.

De politie in de Russische hoofdstad gaat uit van een ongeval, berichtte persbureau Interfax. De autoriteiten vermoeden dat er sprake was van een fout van de bestuurder of een defect aan de bus. Een bron binnen de politie bevestigde tegenover persbureau TASS dat niet wordt gedacht aan een terreuraanslag. „De chauffeur kon zijn voertuig niet onder controle houden.”