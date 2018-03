Doden door helikoptercrash New York

Een helikoptercrash in New York heeft het leven gekost aan vijf mensen. Alleen de piloot overleefde het ongeval, meldt de politie.

Het ongeluk met de Eurocopter AS350 gebeurde zondag rond 19.00 uur lokale tijd. Het toestel belandde in de East River. Twee passagiers overleden ter plekke. De hulpdiensten brachten drie andere inzittenden over naar ziekenhuizen, waar ze later bezweken aan hun verwondingen.

Het reddingswerk duurde lang omdat de passagiers stevig verankerd in de gordels zaten. „Het is een grote tragedie”, zei commissaris Daniel Nigro van de brandweer in de miljoenenstad. „Duikers hadden enige tijd nodig om deze mensen te bevrijden.” De piloot kon op eigen kracht uit de helikopter komen. Hij raakte niet ernstig gewond.

Het gecrashte toestel stond op naam van Liberty Helicopters, een chartermaatschappij. De helikopter werd gebruikt voor een „fotoshoot”, zei politiechef James O’Neill. Een passant heeft de crash gefilmd. Op deze beelden is te zien dat de helikopter een soort noodlanding maakt op het water.