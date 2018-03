Doden door helikoptercrash in Tsjetsjenië

Een helikoptercrash heeft in Tsjetsjenië het leven gekost aan meerdere mensen. Drie mensen overleden, twee hebben het overleefd en nog eens vier anderen worden vermist, aldus persbureau TASS.

Het gecrashte toestel van het type Mi-8 was naar verluidt van de Russische grensbewakingsdienst. Het ministerie van Gezondheid in de Russische republiek bevestigde dat sprake is van zeker drie slachtoffers. Reddingswerkers zouden inmiddels ter plaatse zijn. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekendgemaakt.