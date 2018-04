Een helikopter van het Amerikaanse Korps Mariniers is dinsdagavond (plaatselijke tijd) tijdens een trainingsvlucht in Zuid-Californië neergestort. Alle vier inzittenden aan boord zijn vrijwel zeker om het leven gekomen bij El Centro, aldus de legereenheid in Miramar ten noorden van San Diego.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De helikopter was van het type Sikorsky Super Stallion.