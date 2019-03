Doden door grote brand in hoofdstad Bangladesh

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen door een grote brand in de hoofdstad van Bangladesh. Het vuur woedt in een groot kantoorgebouw. Te zien is dat mensen door de ramen om hulp roepen, terwijl anderen proberen zich klimmend in veiligheid te brengen.

De autoriteiten melden dat drie mensen vermoedelijk zijn overleden doordat ze uit het brandende pand waren gesprongen. Zij hadden ernstig hoofdletsel, maar geen brandwonden. Ook zijn tientallen slachtoffers overgebracht naar ziekenhuizen. Het is onduidelijk hoeveel personen nog vastzitten in het brandende gebouw met ongeveer 20 verdiepingen.

De hulpdiensten hebben onder meer helikopters ingezet om water te gooien op het kantoorgebouw. In de omgeving verzamelden zich ondertussen honderden toeschouwers. Overlevende Shoikot Rahman vertelde dat hij snel naar buiten rende toen zijn collega’s alarm sloegen wegens de brand. „Veel van mijn collega’s zitten nog vast in het kantoor.”