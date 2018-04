Doden door giftige alcohol Indonesië

Zeker 28 mensen zijn in de Indonesische hoofdstad Jakarta overleden na het drinken van een zelfgemaakte alcoholische drank. Die hadden zij bij een straattentje gekocht. Volgens de politie klaagden de slachtoffers eerst over misselijkheid waarna zij binnen een of twee dagen het leven lieten.

Volgens lokale media arresteerde de politie inmiddels een man die de giftige drank in omloop zou hebben gebracht. In Indonesië is het zelf brouwen van drank lucratief omdat bier, wijn en sterkere dranken relatief duur zijn. Daarbij wordt nogal eens methanol gebruikt dat een giftige uitwerking kan hebben.