Doden door gevechten in hoofdstad Libië

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen door zware gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli. Door de strijd tussen rivaliserende groepen liepen ook meerdere geparkeerde vliegtuigen schade op.

De internationaal erkende regering zei dat de aanvallers probeerden extremisten te bevrijden uit een gevangenis bij het vliegveld. Ze botsten met de strijdgroep Rada, een bondgenoot van de regering die zowel de luchthaven als het detentiecentrum beheert. Een andere lokale militie zou de aanval hebben geleid.

In de stad klonk het geluid van automatische wapens en artilleriegeschut. Het hoofd van een lokaal ziekenhuis stelde dat zestien mensen omkwamen en 38 personen letsel opliepen. Een functionaris bij het ministerie van Volksgezondheid sprak over zeker tien doden en dertien gewonden.

Luchthaven Mitiga liet maandag weten dat alle vluchten tot nader order zijn opgeschort. De regering zei dat de aanval „de levens van passagiers in gevaar heeft gebracht, invloed had op de luchtvaartveiligheid en inwoners angst aanjoeg”. De aanvallers zouden niet zijn geslaagd in hun opzet.

Een journalist van Reuters zag later dat meerdere toestellen schade hadden opgelopen, onder meer door het artillerievuur. Het ging onder andere om een Airbus A319 van het Libische Afriqiyah Airways. Dat toestel stond in een hangar met een gat in het dak. Twee passagierstoestellen van Libyan Wings zouden lichte schade hebben opgelopen door de rondvliegende kogels.