Doden door gaslek bij chemische fabriek in India

Door een gaslek bij een chemische fabriek in het Indiase district Visakhapatnam zijn donderdag zeker dertien mensen om het leven gekomen.

Volgens lokale overheidsfunctionarissen zijn 1000 mensen in het ziekenhuis opgenomen na het inademen van gas. Tenminste drie omliggende dorpen zijn ontruimd. De autoriteiten waarschuwen dat het dodental zal oplopen.

In de gelijknamige stad aan de oostkust van India is bij de fabriek van LG Polymers vermoedelijk gas van de stof styreen ontsnapt. Op beelden is te zien hoe tientallen mensen onwel zijn geworden en bewusteloos op de grond liggen. Volgen The Times of India zijn meer dan 5000 mensen ziek geworden. Zij hebben onder meer brandende ogen, een zere huid en ademhalingsproblemen.

Het gas lekte vermoedelijk uit twee tanks die sinds eind maart onbeheerd waren vanwege de coronalockdown. Op het moment dat het gas vrijkwam, in de vroege ochtend, lagen veel mensen te slapen. De autoriteiten zijn daarom bang dat velen bewusteloos in huis liggen. „Daarom wordt ook gecontroleerd in huizen”, zegt een ziekenhuiscoördinator. „We zijn druk bezig mensen naar het ziekenhuis te brengen. Ze hebben zuurstof en frisse lucht nodig.”

Op foto’s is te zien dat patiënten vaak met twee of drie bij elkaar in één ziekenhuisbed liggen. Veel van hen zijn kinderen, die door het gas bewusteloos raakten.

Het is niet voor het eerst dat India door een groot gaslek wordt getroffen. In 1984 ontsnapte een gifwolk uit een bestrijdingsmiddelenfabriek in Bhopal. Hierdoor kwamen duizenden om het leven.