Zeker elf mensen zijn in het westen van Iran om het leven gekomen door een gasexplosie. Volgens lokale media zijn onder de doden vijf kinderen. De explosie was in de stad Saqqez in de provincie Koerdistan.

De ontploffing vond plaats in een hal waar huwelijken worden gevierd. Tientallen mensen raakten gewond. De oorzaak is niet bekend.