Doden door gasexplosie in Slowaakse flat

Zeker vijf mensen zijn vrijdag in de Slowaakse stad Presov om het leven gekomen na een gasexplosie in een gebouw van twaalf verdiepingen. Volgens de brandweer vond de explosie kort na de middag plaats in een van de bovengelegen etages. De daaropvolgende brand verspreidde zich over vijf verdiepingen.

De brandweer waarschuwde het publiek niet in de buurt te komen van het brandende gebouw wegens explosie- en instortingsgevaar. Volgens lokale media zijn meerdere mensen naar de balkons en het dak gevlucht. Een persoon kwam om het leven nadat die van een balkon was gevallen. Of de anderen omkwamen door de explosie of door rookvergiftiging is nog onduidelijk.

Zeker veertig mensen zijn gewond geraakt, maar het aantal stijgt nog steeds, liet een woordvoerder van de brandweer aan het Slowaakse persbureau TASR weten.

Premier Peter Pellegrini en minister van Binnenlandse Zaken Denisa Sakova hebben al hun afspraken geannuleerd om naar Presov, de derde stad van het land, te gaan.