Drie mensen zijn om het leven gekomen en ongeveer dertig gewond geraakt door een flatbrand in Badalona, een voorstad van de Spaanse stad Barcelona. Een baby verkeert in kritieke toestand, melden Spaanse media.

De brandweer was massaal uitgerukt om de brand in de tien verdiepingen tellende flat te bestrijden. Behalve de baby zijn nog vijftien mensen opgenomen in het ziekenhuis. De rest van de gewonden kon ter plaatse worden behandeld.