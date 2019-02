Doden door flatbrand Moskou

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen door een brand in een appartementencomplex in het centrum van Moskou. Onder de doden zijn volgens persbureau TASS zeker drie vrouwen en twee kinderen. Twee mensen zijn met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De Russische autoriteiten onderzoeken of er sprake is van nalatigheid.

De brand brak maandagochtend vroeg uit in het zeven verdiepingen tellende gebouw. Reddingswerkers konden 42 mensen, onder wie acht kinderen, evacueren. De brand verwoestte op de vijfde en zesde verdieping een oppervlakte van ruim 1500 vierkante meter. Het complex dateert uit 1914 en behoort tot het cultureel erfgoed van Moskou. Het telt meer dan honderd appartementen. Het gebouw wordt ‘ster’ genoemd, omdat het vooral wordt bewoond door mensen uit de culturele wereld.