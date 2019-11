Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in op Sicilië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Nog zeker twee mensen worden vermist.

Een van de doden is de 71-jarige vrouw van de eigenaar van de fabriek. De fabriek staat in de plaats Barcelonna Pozzo di Gotto in de provincie Messina.