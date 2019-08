Doden door explosie tankwagen Tanzania

Zeker zestig mensen zijn in Tanzania om het leven gekomen doordat een tankwagen met brandstof is ontploft. Het ongeluk gebeurde in de regio Morogoro, 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Dar es Salaam. Rond de zeventig gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens verschillende media was de tankauto gekanteld en waren tientallen motorrijders illegaal brandstof aan het aftappen toen de wagen ontplofte. Dat zou zijn gebeurd door vonken die vrijkwamen toen iemand de accu uit de tankwagen wilde halen.

De lokale tv heeft beelden van het ongeluk getwitterd. Daarop zijn verbrande mensen en zwartgeblakerde motoren te zien.