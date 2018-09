Door een explosie in een munitiefabriek in Somerset West, nabij Kaapstad, zijn ten minste vier mensen om het leven gekomen. Er zijn bovendien een aantal gewonden gevallen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten maandagmiddag gezegd in de Zuid-Afrikaanse media. De brandweer is in het pand nog op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend.