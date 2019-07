Zeker drie Syriërs zijn vrijdag gedood door een explosie in een auto in de Zuid-Turkse stad Reyhanli, in de buurt van de grens met Syrië. Dat melden Turkse staatsmedia.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei tegen verslaggevers in Istanbul dat het gaat om een autobom, vermoedelijk geplaatst door terroristen. De gouverneur van de provincie Hatay, waarin Reyhanli ligt, weet niet wat de oorzaak van de ontploffing is.