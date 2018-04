Doden door explosie Gazastrook

Een ontploffing in het zuiden van de Gazastrook heeft aan vier Palestijnen het leven gekost. Volgens hulpverleners was de explosie het gevolg van een Israëlische tankgranaat, maar het leger van Israël spreekt dat tegen. ,,We zijn niet op de hoogte van Israëlische aanval in het gebied.”

Het incident had plaats bij de stad Rafah. De Palestijnse autoriteiten bevestigen het aantal doden. Volgens inwoners zijn de slachtoffers leden van de radicale beweging Islamitische Jihad, maar de groep heeft dat zelf niet bevestigd.

De afgelopen twee weken zijn in de Gazastrook meer dan dertig mensen omgekomen. Palestijnse demonstranten begonnen op initiatief van de radicaal-islamitische Hamas met protestacties, naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van de stichting van de staat Israël. Tegen de demonstranten wordt door Israël hard opgetreden.