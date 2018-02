Door een explosie in een chemische fabriek in het oosten van China zijn vier mensen om het leven gekomen. Zes mensen raakten gewond, meldde het Chinese persbureau Xinhua zondag.

Het ongeluk gebeurde zaterdag tijdens onderhoudswerkzaamheden in de Jinshan-fabriek in een economische zone van Linshu City (provincie Shandong). De politie heeft de eigenaar van de fabriek in hechtenis genomen. De autoriteiten beginnen een onderzoek om de oorzaak van de explosie op te helderen.