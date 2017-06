Doden door explosie chemiecomplex China

De explosie en daaropvolgende brand in een complex voor petrochemie in het Oost-Chinese Linyi blijkt aan zeker tien mensen het leven te hebben gekost. Hulpverleners hadden tot dinsdag tien lichamen geborgen.

Maandagochtend vroeg (lokale tijd) ontplofte een tankwagen gevuld met gas. Daardoor vatte het laadgebouw en ook enkele andere tanks met gas vlam. De oorzaak van de explosie in de truck is volgens het Chinese persbureau Xinhua niet bekend.

In China gebeuren vaker incidenten in de industriesector. In 2015 kwamen meer dan 170 mensen om het leven bij een reeks explosies in een chemisch pakhuis in de havenstad Tianjin.