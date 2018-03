Zeker zes mensen zijn om het leven gekomen door een explosie bij een Tsjechische chemiefabriek. Twee medewerkers zijn ernstig gewond overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de brandweer.

De explosie trof een raffinaderij van het bedrijf Unipetrol in de stad Kralupy nad Vltavou, op zo’n 25 kilometer ten noordwesten van hoofdstad Praag. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt.