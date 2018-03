Doden door explosie bij hotel in Somalië

Zeker zes mensen zijn gedood door een explosie bij een druk hotel in de hoofdstad van Somalië. De ontploffing werd gevolgd door geweervuur, zeiden de politie en hulpdiensten donderdag.

„Het dodental is gestegen tot zes en het aantal gewonden tot 22. Het dodental kan nog stijgen”, zei het hoofd van de plaatselijke ambulancedienst. De explosie vond plaats net buiten het Hotel Wehliye in Mogadishu.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door militanten van al-Shabaab, een aan al-Qaeda gelieerde terreurbeweging. De terreurgroep voert geregeld bomaanslagen en andere aanvallen uit in Mogadishu in een poging de door het westen gesteunde federale regering omver te werpen. Ook hotels in Mogadishu waren al eerder doelwit van aanslagen.