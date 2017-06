Doden door explosie bij Chinese kleuterschool

Door een krachtige explosie in of bij een kleuterschool bij de Chinese stad Xuzhou zijn donderdag zeker zeven doden gevallen. Bijna zestig anderen raakten gewond, van wie er negen slecht aan toe zijn. Het is nog niet bekend of er kinderen zijn omgekomen.

De klap vond plaats op het moment dat ouders hun kinderen bij school kamen afhalen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Sommige media melden dat het zou gaan om een ontplofte gastank van een eettentje op straat, voor de ingang van de school.