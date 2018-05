Doden door explosie bij Afghaanse moskee

KABUL(ANP/DPA/RTR) - Een explosie in een moskee in Afghanistan heeft zondag zeker 17 mensen het leven gekost. Nog eens 34 mensen raakten gewond, zeggen lokale functionarissen.

Op het moment van de explosie hadden mensen zich bij de moskee verzameld vanwege het middaggebed. Ook was het gebedshuis in gebruik als registratiecentrum voor de landelijke parlementsverkiezingen van oktober. Sinds de registratie van kiezers vorige maand begon, zijn meerdere aanslagen gepleegd op dergelijke centra.

Een woordvoerder van de provinciale politie zei dat vermoedelijk geen sprake was van een zelfmoordaanslag. De explosieven waren waarschijnlijk achtergelaten in de moskee. De verantwoordelijkheid voor het incident is nog niet opgeëist. De Taliban ontkenden betrokken te zijn.

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen doneerde na de aanslag medische voorraden aan een ziekenhuis in Khost. Daar worden veel slachtoffers behandeld.