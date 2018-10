Doden door dubbele aanslag Somalië

Zeker zestien mensen zijn om het leven gekomen door een dubbele zelfmoordaanslag op een populair restaurant en hotel in de Somalische stad Baidoa. Ongeveer vijftig anderen raakten gewond. Dat meldt de Somalische politie.

De terroristen, die bijna gelijktijdig toesloegen, droegen bomvesten. De islamistische terroristische organisatie al-Shabaab eiste de aanslagen op in een radiobericht. Baidoa ligt ongeveer 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Mogadishu.

De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van de eerste verjaardag van een aanval op een druk kruispunt in Mogadishu, waarbij meer dan 500 mensen omkwamen. Ook achter deze aanslag zouden de soennitische fundamentalisten van al-Shabaab zitten.

De islamisten vechten om de heerschappij in de verarmde staat in de Hoorn van Afrika. De met het terreurnetwerk al-Qaeda verbonden groep wil in het land een streng islamitisch regime vestigen. Een 22.000 man sterke troepenmacht van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen al-Shabaab.