Doden door defecte airconditioning na orkaan Irma

Zes bewoners van een verpleeghuis in Miami zijn om het leven gekomen door een defecte airconditioning. De apparatuur was uitgevallen door stroomonderbreking toen de orkaan Irma over Florida trok. Door de stroomuitval raakte de apparatuur van slag en ontstond er gasvorming.De politie onderzoekt of er sprake is van verwijtbare nalatigheid.

Het drama speelde zich af in Hollywood, een stadje tussen Miami en Fort Lauderdale. De brandweer vond bij aankomst twee doden. Vier anderen stierven later in een ziekenhuis. Woensdag werden 120 inwonenden van de inrichting geƫvacueerd.

Aan de andere kant van Florida, in Monroe County, kwamen door Irma acht mensen om en raakten er minstens veertig gewond. Het eilandenlint Florida Keys en het beroemde natuurgebied de Everglades liggen in dit gebied.