Doden door dambreuk in Siberië

MOSKOU ( ANP). Zeker dertien mensen zijn zaterdag om het leven gekomen bij een dambreuk ongeveer 160 kilometer ten zuiden van de Siberische stad Krasnojarsk. Dat heeft het Russische ministerie van Noodsituaties tegen persbureau TASS gezegd. Zeker veertien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de eerste berichten is de dam in de Sejba-rivier bij een goudmijn in de buurt van de nederzetting Stsjetinkino door nog onbekende oorzaak ingestort en zijn twee woonblokken van werknemers door overstromingen onder water komen te staan. Volgens een lokale functionaris zou de dam zijn bezweken door de hevige regenval.

Een Russische onderzoekscommissie meldde in een verklaring dat het een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar schending van de veiligheidsregels bij de goudmijn. Volgens de lokale autoriteiten stond de ingestorte dam niet geregistreerd bij de officiële instanties. „De hydrotechnische faciliteit was zelf gebouwd en daarbij zijn mogelijk regels geschonden”, aldus het hoofd van de regionale regering van Krasnojarsk geciteerd door het persbureau RIA.

Het ministerie van Noodsituaties is van plan om reddingswerkers uit naburige regio’s naar de plaats van het incident te sturen om te helpen bij de hulpverlening.