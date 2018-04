Door een ongeval met een klein vliegtuig bij het Oostenrijkse Innsbruck zijn zondag twee doden gevallen. Het toestel had een tussenstop gemaakt op de luchthaven van Innsbruck om te tanken. Kort na het opstijgen stortte het neer.

Het gaat om een Zwitsers toestel, aldus Oostenrijkse media. Of de twee inzittenden de Zwitserse nationaliteit hebben is niet duidelijk. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.