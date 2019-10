Doden door crash ‘vliegend fort’

Een van de laatste zware bommenwerpers van het type (Boeing) B-17 ‘Flying Fortress’ uit de Tweede Wereldoorlog is tijdens een rondvlucht in de Amerikaanse staat Connecticut op een vliegveld neergestort. Er waren volgens de plaatselijke autoriteiten dertien mensen aan boord en er vielen zeker vijf doden. Van de zes gewonden zijn er drie ernstig aan toe. Een van de omgekomen slachtoffers zat niet in het toestel, maar werkte op de grond toen het neerstortte.

Het oude vliegtuig was net opgestegen van Bradley Airport en de driekoppige bemanning meldde na vijf minuten dat er problemen waren. Het toestel keerde terug en deed een poging te landen. Daarbij kwam het uiteindelijk brandend in een luchthavengebouwtje terecht.