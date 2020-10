In de Amerikaanse staat Alabama is een trainingsvliegtuig van de marine neergestort. Het toestel crashte in een woning in het plaatsje Foley, in de buurt van de havenstad Mobile aan de Golf van Mexico. Beide inzittenden kwamen om het leven, meldden lokale media.

Het vliegtuigje, een T-6B Texan II, was vanuit Florida opgestegen. De toedracht van het ongeval is niet bekend. Door de crash brak in de woning brand uit. De brandweer wist het vuur snel te blussen. De bewoners raakten niet gewond.